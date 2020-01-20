2020-01-20T09:42:12+03:00
Происшествия

Житель Краснодара пойдет под суд за серию краж

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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Житель Краснодара пойдет под суд за серию кражЖитель Краснодара пойдет под суд за серию кражФото: Архив "КП"
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В Краснодаре сотрудники полиции отрабатывали информации о сбыте телефона, возможно добытого преступным путем. Правоохранители задержали ранее судимого 40-летнего жителя Кубанской набережной. Мужчина признался, что купил смартфон у своего знакомого и знал, что его украли.

- Вскоре полицейские задержали ранее судимого 40-летнего краснодарца. На его счету кражи трех телефонов, велосипеда, сумки с кошельком и деньгами. Ущерб составил около 40 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

40-летний житель Кубанской набережной также пойдет под суд. На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации (Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем).

ИСТОЧНИК KP.RU

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