На Кубани пьяный местный житель зарезал соседа
Инцидент произошел поздно вечером 3 января в Успенском районе. Приятели выпивали алкоголь. Вскоре между ними произошла ссора на бытовой почве.
- Гость нанес хозяину квартиры не менее четырех ударов ножом в область грудной клетки, убив его. После обвиняемый вызвал скорую и сотрудников полиции. Врачи констатировали смерть потерпевшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю 71-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве соседа (ч.1 ст.105 УК РФ). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU