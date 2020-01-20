2020-01-20T11:02:55+03:00
Происшествия

На Кубани пьяный местный житель зарезал соседа

Злоумышленник самостоятельно вызывал скорую и полицию
Александра ПОДУШКО
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На Кубани пьяный местный житель зарезал соседаНа Кубани пьяный местный житель зарезал соседаФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел поздно вечером 3 января в Успенском районе. Приятели выпивали алкоголь. Вскоре между ними произошла ссора на бытовой почве.

- Гость нанес хозяину квартиры не менее четырех ударов ножом в область грудной клетки, убив его. После обвиняемый вызвал скорую и сотрудников полиции. Врачи констатировали смерть потерпевшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю 71-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве соседа (ч.1 ст.105 УК РФ). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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