На Кубани приставы вернули матери сына, которого забрал отец

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:27:17+03:00

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Приставы Отрадненского районного отдела вернули матери собственного сына. Мальчика забрал отец, решив не выполнять решение суда. Согласно исполнительному листу ребенок должен был остаться с матерью. Это не устроило бывшего мужа женщины.

- Сотрудники УФССП совместно со специалистом отдела по вопросам семьи и детства и участковым прибыли на место проживания мужчины. Они провели исполнительные действия, в результате которых ребенка передали матери, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

В ведомстве все подобные производства находятся на особом контроле. Задача всех участвующих в данной ситуации – не допустить незаконных действий в отношении ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU