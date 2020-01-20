2020-01-20T11:27:17+03:00
Происшествия

На Кубани приставы вернули матери сына, которого забрал отец

Мужчина забрал ребенка, не выполняя решение суда
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: УФССП по краюФото: УФССП по краю
Изменить размер текста:

Приставы Отрадненского районного отдела вернули матери собственного сына. Мальчика забрал отец, решив не выполнять решение суда. Согласно исполнительному листу ребенок должен был остаться с матерью. Это не устроило бывшего мужа женщины.

- Сотрудники УФССП совместно со специалистом отдела по вопросам семьи и детства и участковым прибыли на место проживания мужчины. Они провели исполнительные действия, в результате которых ребенка передали матери, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

В ведомстве все подобные производства находятся на особом контроле. Задача всех участвующих в данной ситуации – не допустить незаконных действий в отношении ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
9-летний мальчик пропал в Краснодаре
В Выселковском районе открыли новый офис врача общей практики
В Краснодаре установили обновленный памятник «Ленин говорит с матросом»
На Кубани пьяный водитель мопеда влетел в легковушку
В Сочи в районе Крабового ущелья заблудились туристы
Билеты на матч «Локомотив-Кубань» - ЦСКА 9 марта поступили в продажу
Власти Краснодара рассказали о сносе незаконных объектов и рекламных конструкций в городе
В Крымске мужчина сбывал поддельные пятитысячные купюры
В Белореченском районе на полигоне ТКО завершили проверку
В Сочи охрана ТЦ жестко задержала посетителя
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил крымчан с Днем образования республики
Спасатели обеспечили безопасность крещенских купаний в Сочи
В Сочи бесплатно покажут фильмы о блокаде Ленинграда
На Кубани приставы вернули матери сына, которого забрал отец
На Кубани пьяный местный житель зарезал соседа
В Сочи состоялись соревнования по волейболу и баскетболу
В Новороссийске пассажиры напали на водителя такси
Глава департамента транспорта Владимир Архипов попал под подозрение по делу о взятках