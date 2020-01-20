На Кубани приставы вернули матери сына, которого забрал отец
Приставы Отрадненского районного отдела вернули матери собственного сына. Мальчика забрал отец, решив не выполнять решение суда. Согласно исполнительному листу ребенок должен был остаться с матерью. Это не устроило бывшего мужа женщины.
- Сотрудники УФССП совместно со специалистом отдела по вопросам семьи и детства и участковым прибыли на место проживания мужчины. Они провели исполнительные действия, в результате которых ребенка передали матери, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
В ведомстве все подобные производства находятся на особом контроле. Задача всех участвующих в данной ситуации – не допустить незаконных действий в отношении ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU