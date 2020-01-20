2020-01-20T11:37:41+03:00
Звезды

В Сочи бесплатно покажут фильмы о блокаде Ленинграда

Стартует акция 22 января
Александра ПОДУШКО
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В Сочи бесплатно покажут фильмы о блокаде ЛенинградаВ Сочи бесплатно покажут фильмы о блокаде Ленинграда
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В городских кинотеатрах Сочи бесплатно покажут фильмы, посвященные жизни в осажденном городе. Ленты о блокаде Ленинграда будут крутить с 22 по 27 января.

Трансляция стартует 22 января с фильма «Спасти Ленинград» в Центральном районе. Ленту покажут в 10:00 в кинотеатре «Родина», расположенном по адресу: Красноармейская, 24. Этот фильм посмотрят и жители Лазаревского района. Он пройдет 24 января в 11:00 в малом зале кинотеатра «Восход» (улица Победы, 80).

23 января в музыкальной гостиной дома культуры «Юбилейный» жителям и гостям курорта в 12:00 покажут «Коридор бессмертия» (улица Чехова, 48 «а»). Кинопоказ ленты пройдет еще 24 января в 12:00 в кинотеатре «Сочи», расположенном по адресу: Абрикосовая,12.

27 января в 10:00 представят кинокартину «Солдатик» по адресу: Ульянова, 58.

- Эти мероприятия проводят в рамках акции «Блокадный хлеб». Посетить их можно бесплатно, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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