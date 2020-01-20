Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил крымчан с Днем образования республики

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:11:52+03:00

Он выразил уверенность в том, что будет реализовано еще много совместных проектов между регионами

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму в адрес главы республики Сергея Аксенова. Он поздравил крымчан с Днем образования республики.

- Регион продолжает уверенно идти вперед, сохраняя свое уникальное историко-культурное наследие, неизменно доказывая статус одного из красивейших и популярных курортов страны, – отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что для Кубани Крым надежный партнер, а запуск железнодорожной части моста еще более усилит сотрудничество.

- Вениамин Кондратьев выразил уверенность в том, что будет реализовано еще много новых совместных проектов двух регионов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU