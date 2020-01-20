Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил крымчан с Днем образования республики
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму в адрес главы республики Сергея Аксенова. Он поздравил крымчан с Днем образования республики.
- Регион продолжает уверенно идти вперед, сохраняя свое уникальное историко-культурное наследие, неизменно доказывая статус одного из красивейших и популярных курортов страны, – отметил Вениамин Кондратьев.
Он подчеркнул, что для Кубани Крым надежный партнер, а запуск железнодорожной части моста еще более усилит сотрудничество.
- Вениамин Кондратьев выразил уверенность в том, что будет реализовано еще много новых совместных проектов двух регионов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU