2020-01-20T12:20:57+03:00
Общество

В Сочи охрана ТЦ жестко задержала посетителя

Инцидент сняли на видео очевидцы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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ЧП СочиЧП Сочи
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Жесткое задержание посетителя в одном из торговых центров Сочи попало на видео. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел вечером 19 января. Запись опубликована ЧП Сочи.

До сих пор точно неизвестно, что стало причиной задержания, но около касс супермаркета к мужчине подошли несколько охранников силой попытались скрутить ему руки. Покупатель стал оказывать сопротивление, упал на пол и пытался отбиваться ногами.

В Сочи охрана ТЦ жестко задержала посетителя.Источник видео: ЧП Сочи

Не самое приятное зрелище собрало десятки зевак, а кто-то даже попытался отбить задержанного. Вскоре к месту борьбы подоспели сотрудники другого охранного предприятия и помогли увести мужчину.

По некоторым данным, его подозревают в краже, однако в УВД Сочи на данный момент не располагают информацией о данном инциденте. Оперативный комментарий торгового центра «КП-Кубань» получить не удалось, телефон охранного предприятия недоступен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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