В Крымске мужчина сбывал поддельные пятитысячные купюры

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:35:39+03:00

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В дежурную часть Крымского района обратился сотрудник отделения одного из местных банков. Была обнаружена поддельная купюра достоинством 5 000 рублей.

Выяснилось, что банкнота поступила в отделение банка из сети ресторанов быстрого питания. Там полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника.

У 27-летнего местного жителя нашли 36 купюр поддельных купюр. По версии следствия, он покупал их в Интернете и сбывал их на территории Крымска. Была установлена его причастность к пяти фактам незаконной деятельности.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Ему грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU