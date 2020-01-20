Власти Краснодара рассказали о сносе незаконных объектов и рекламных конструкций в городе

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:01:48+03:00

В судах различных инстанций находится 391 исковое заявление о демонтаже самостроев

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В Краснодаре прошло аппаратное совещание, которое провел глава города Евгений Первышов. На нем рассмотрели вопросы строительства школ и детских садов, капитальный ремонт зданий, итоги работы управления муниципального контроля по сносу торговых объектов и рекламных конструкций.

В 2019 году было проведено 250 проверок соблюдения земельного законодательства и осуществлено 3 611 выездов, по результатам которых было выявлено 226 нарушений. Также администрацией проводится работа по осмотру участков на всей территории Краснодара.

- Сейчас в судах различных инстанций находится 391 исковое заявление о сносе самостроев. Это объекты капитального строительства, 4 многоквартирных дома, 8 зданий блокированной застройки, 2 фундамента, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С 13 января по 17 января в городе снесли автомойку по улице Гаражной, недостроенное одноэтажное здание по Магаданской, ангар площадью 500 квадратных метров, навес. Продолжается демонтаж многоквартирного жилого дома по улице Ратной Славы, 58.

Также за указанный период снесли 3 забора и 12 рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU