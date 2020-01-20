В Сочи в районе Крабового ущелья заблудились туристы

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:10:15+03:00

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Вечером 18 января в ЮРПСО сообщили о том, что двое туристов пошли в район Крабового ущелья в Лазаревском районе и заблудились. Тропа, по которой пробирались, сильно заросшая. Найти обратную дорогу они не могут.

Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС выехали в указанный лесной район. По GPS-координатам они нашли заблудившихся. Это были девушка и парень, проживающие в поселке Лазаревском.

- Их вывели в безопасное место. Медицинская помощь никому не потребовалась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

МЧС России напоминает, что зимой световой день короткий, поэтому отправляясь в лес на прогулку, обязательно берите с собой фонари, заряженные мобильные телефоны и внешние аккумуляторы к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU