2020-01-20T13:10:15+03:00
Происшествия

В Сочи в районе Крабового ущелья заблудились туристы

Спасатели обнаружили их по GPS-координатам
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
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Вечером 18 января в ЮРПСО сообщили о том, что двое туристов пошли в район Крабового ущелья в Лазаревском районе и заблудились. Тропа, по которой пробирались, сильно заросшая. Найти обратную дорогу они не могут.

Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС выехали в указанный лесной район. По GPS-координатам они нашли заблудившихся. Это были девушка и парень, проживающие в поселке Лазаревском.

- Их вывели в безопасное место. Медицинская помощь никому не потребовалась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

МЧС России напоминает, что зимой световой день короткий, поэтому отправляясь в лес на прогулку, обязательно берите с собой фонари, заряженные мобильные телефоны и внешние аккумуляторы к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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