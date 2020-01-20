В Сочи в районе Крабового ущелья заблудились туристы
Вечером 18 января в ЮРПСО сообщили о том, что двое туристов пошли в район Крабового ущелья в Лазаревском районе и заблудились. Тропа, по которой пробирались, сильно заросшая. Найти обратную дорогу они не могут.
Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС выехали в указанный лесной район. По GPS-координатам они нашли заблудившихся. Это были девушка и парень, проживающие в поселке Лазаревском.
- Их вывели в безопасное место. Медицинская помощь никому не потребовалась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
МЧС России напоминает, что зимой световой день короткий, поэтому отправляясь в лес на прогулку, обязательно берите с собой фонари, заряженные мобильные телефоны и внешние аккумуляторы к ним.
ИСТОЧНИК KP.RU