В Краснодаре установили обновленный памятник «Ленин говорит с матросом»
Памятник «Ленин говорит с матросом» разместили 20 января в сквере на пересечении улиц Ленина и Суворова. Его установили без постамента. Скульптуру обновили по поручению главы Краснодара Евгения Первышова.
Объект отлили в середине 50-х годов на заводе в Мытищах. Монумент привезли в Краснодар и установили на кирпичном постаменте на территории Масложирокомбината. Со временем памятник начал разрушаться. И лишь по поручению главы Краснодара Евгения Первышова его отреставрировали.
- Обновление заняло полтора месяца. Монумент очистили от 10 слоев краски, восстановили утраченные фрагменты, устранили трещины и дефекты, загрунтовали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU