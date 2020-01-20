2020-01-20T13:35:42+03:00
Звезды

В Краснодаре установили обновленный памятник «Ленин говорит с матросом»

Скульптуру привели в порядок по поручению главы Краснодара Евгения Первышова
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Памятник «Ленин говорит с матросом» разместили 20 января в сквере на пересечении улиц Ленина и Суворова. Его установили без постамента. Скульптуру обновили по поручению главы Краснодара Евгения Первышова.

Объект отлили в середине 50-х годов на заводе в Мытищах. Монумент привезли в Краснодар и установили на кирпичном постаменте на территории Масложирокомбината. Со временем памятник начал разрушаться. И лишь по поручению главы Краснодара Евгения Первышова его отреставрировали.

- Обновление заняло полтора месяца. Монумент очистили от 10 слоев краски, восстановили утраченные фрагменты, устранили трещины и дефекты, загрунтовали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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