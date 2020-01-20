В Выселковском районе открыли новый офис врача общей практики
Офис врача общей практики в станице Крупской открыли в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Медицинское учреждение будет обслуживать более тысячи местных жителей. Он оснащен всем необходимым оборудованием.
- Здесь есть процедурный, перевязочный, смотровой и педиатрический кабинеты, а также дневной стационар, – отметили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
- В Выселковском районе это уже восьмой объект. Всего в крае действует порядка 270 ВОПов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Доступность медицинской помощи жителям малых и отдаленных от районного центра населенных пунктов – это одна из основных задач нацпроекта «Здравоохранение». Решить ее помогает организация офисов врачей общей практики.
ИСТОЧНИК KP.RU