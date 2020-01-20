В Краснодаре нашли пропавшего 9-летнего мальчика
В Краснодаре развернулись полномасштабные поиски 9-летнего школьника Ярослава Барабанова. Он вышел из дома на улице Московской в кубанской столице 19 января, около 11.30 часов и не вернулся.
- Ребенок был не один, а с другом. Телефон Ярик оставил дома, - говорится в листовке, которую родители расклеили на всех столбах в городе.
На связь с родными ребенок не выходил, сообщает «Регион online» .
Ребенку на вид 9-11 лет, рост 140-145 см, волосы темно-русые, глаза голубые. Зубы искривлены. Правоохранители назвали особые приметы мальчика:
- На спине, между позвоночником и правой лопаткой, родимое пятно продолговатой формы около трех сантиметров. На затылке головы шрам от операции, - сообщали в УМВД России по Краснодару.
И вот стало известно, что мальчик найден. И уже находится дома.
ИСТОЧНИК KP.RU