Власти собираются судиться с агрокомплексом Ткачева

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:43:32+03:00

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В суд с иском к предприятию обратилась администрация Выселковского района. В Арбитражном суде Краснодарского края они требуют расторгнуть договор аренды 50гектаров земли с агрокомплексом имени Н.И. Ткачева.

Районные власти требуют вернуть земельный участок сельскохозназначения.

- Договор аренды был заключен в 2014 году, - гласит исковое заявление, опубликованное на сайте Арбитражного суда.

Производству по делу началось. Сейчас в суде от обоих участников процесса требуется предоставить свои подтверждающие документы.

Надо сказать, что предприятие ОАО "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" владеет 60-ю предприятиями и является одним из самых крупных в стране землевладельцев. Основан холдинг отцом бывшего губернатора Кубани Николаем Ткачевым. Объем инвестиций в российскую экономику предприятия составил в 2018 году почти 30 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU