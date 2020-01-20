«Он домогался моей дочери»: в Сочи возбудили уголовное дело за надругательство над школьницей

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:26:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Все произошло в Сочи. В полицию обратилась женщина, которая заявила - над ее дочерью-школьницей надругались. Причем все случилось, по ее словам, прямо в автобусе. Девочка возвращалась домой, как вдруг в транспорте к ней стал приставать мужчина.

От испуга жертва педофила сначала оторопела, а затем громко закричала. В этот момент автобус как раз остановился - неизвестный мужчина выпрыгнул из салона и скрылся в неизвестном направлении.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что подозреваемого сейчас разыскивают. Более того, после произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Стоит сказать, ранее в Сети якобы появилось фото извращенца. В подписи под снимком сообщалось, что это педофил-гастролер, который успел натворить дел в нескольких городах России, в том числе Саратове и Красноярске.

- Ищут его еще с 2017 года, но поймать никак не могут, - написал человек, пожелавший остаться неизвестным.

Однако эту информацию не подтвердили в правоохранительных органах.

- Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU