2020-01-20T15:53:05+03:00
Экономика

Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей

Всего за прошедший год ВТБ Факторинг профинансировал более 1,1 тысячи компаний на 726 млрд рублей, увеличив этот показатель на 19%
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам 2019 года ВТБ Факторинг нарастил портфель на 18%, до 254 млрд рублей, что стало рекордным показателем для отрасли. Рыночная доля компании достигла 32% (согласно предварительным данным АФК). Всего за прошедший год ВТБ Факторинг профинансировал более 1,1 тысячи компаний на 726 млрд рублей, увеличив этот показатель на 19%.

«ВТБ Факторинг остается драйвером роста всего рынка уже на протяжении 10 лет, что подтверждается достигнутым объемом портфеля в четверть триллиона рублей. За это время мы профинансировали более 5 тысяч компаний на сумму 4 трлн рублей, – подчеркнул генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов. – В центре нашего внимания сегодня – цифровизация процессов онбординга и финансирования клиентов, применение комплексных программ Supply Chain Finance (SCF), развитие финтех-платформы GetFinance, которую мы помогли запустить в прошлом году. На следующие десять лет мы ставим себе целью преодоление планки в 500 млрд рублей по портфелю, сформированный группой компаний ВТБ Факторинг».

Как отметил Антон Мусатов, в 2020 году компания будет углублять сотрудничество с крупными клиентами и массово вовлекать в факторинг малый и средний бизнес. Кроме того, ВТБ Факторинг намерен охватить все сегменты рынка коммерческого финансирования в России, продукты Asset-based finance (ABF) и Asset-based lending (ABL), продолжить работу по внедрению факторинга в бизнес-процессах крупнейших компаний российской экономики, а также формировать новые рыночные ниши.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк
Губернатор встретился с новым начальником ГУ МЧС по Краснодарскому краю
РНКБ продолжает выдачу кредитов в рамках государственной программы льготного автокредитования в 2020 году
В Сочи предъявили обвинения надругавшемуся над 10-летней школьницей педофилу
Поджог автобусов на Кубани: в полиции возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении имущества
"Цирка не будет!": На Кубани семеро браконьеров пошли под суд за вылов дельфинов
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
«Он домогался моей дочери»: в Сочи возбудили уголовное дело за надругательство над школьницей
Власти собираются судиться с агрокомплексом Ткачева
В Краснодаре нашли пропавшего 9-летнего мальчика
В Выселковском районе открыли новый офис врача общей практики
В Краснодаре установили обновленный памятник «Ленин говорит с матросом»
На Кубани пьяный водитель мопеда влетел в легковушку
В Сочи в районе Крабового ущелья заблудились туристы
Билеты на матч «Локомотив-Кубань» - ЦСКА 9 марта поступили в продажу
Власти Краснодара рассказали о сносе незаконных объектов и рекламных конструкций в городе
В Крымске мужчина сбывал поддельные пятитысячные купюры
В Белореченском районе на полигоне ТКО завершили проверку
В Сочи охрана ТЦ жестко задержала посетителя
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил крымчан с Днем образования республики
Спасатели обеспечили безопасность крещенских купаний в Сочи
В Сочи бесплатно покажут фильмы о блокаде Ленинграда
На Кубани приставы вернули матери сына, которого забрал отец
На Кубани пьяный местный житель зарезал соседа
В Сочи состоялись соревнования по волейболу и баскетболу
В Новороссийске пассажиры напали на водителя такси
Глава департамента транспорта Владимир Архипов попал под подозрение по делу о взятках