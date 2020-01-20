2020-01-20T16:14:23+03:00
Происшествия

"Цирка не будет!": На Кубани семеро браконьеров пошли под суд за вылов дельфинов

Им дали крупные штрафы и запретили устраивать представления с животными
Ева МУР@kp_kuban
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Афалины - подают сигналы, отдаленно сопоставимые с человеческой речью.Афалины - подают сигналы, отдаленно сопоставимые с человеческой речью.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Темрюкский районный суд вынес приговор семерым рыбакам, которые в 2017 году занимались ловлей черноморских дельфинов, занесенных в Красную Книгу. Впоследствии они продавали млекопитающих в дельфинарии.

Бизнес организовался спонтанно. Когда один из тренеров морских животных рассказал своему знакомому, что данный вид млекопитающих в курортном регионе - в большом дефиците. Приобрести его практически невозможно из-за дороговизны и запретов. Между тем, в сезон представления с дельфинами очень популярны у туристов. Вместе они договорились о вылове с рыболовецкой бригадой, а те охотно взялись за работу. Впоследствии получив за заказ 450 тысяч рублей. С незаконным уловом их задержали пограничники УФСБ.

- В ходе судебного разбирательства подсудимые признали свою вину. Каждого из участников преступного бизнеса суд приговорил к штрафу от 700 до 1 миллиона рублей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

На два года их лишили права заниматься рыбной ловлей. А также организовывать цирк с дельфинами.

СПРАВКА "КП"

Афалины - самые известные и распространенные дельфины. Длина тела составляет от 2 до 3,5 метров, вес от 150 до 650 килограммов. Средняя продолжительность жизни около 20 лет, однако в неволе могут жить и больше 40 лет. Окрас кожи обычно сверху темно-бурый, брюшко светлое – от белого до серого; иногда по бокам тела бывают узоры. Афалина отлично плавает, может развить скорость до 40 километров в час. Одна из самых интересных особенностей афалин – звуки, которые они издают при общении, сигналы отдаленно сопоставимы с человеческой речью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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