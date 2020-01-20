РНКБ продолжает выдачу кредитов в рамках государственной программы льготного автокредитования в 2020 году

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:59:23+03:00

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В 2020 году РНКБ Банк продолжает участие в специальных программах госсубсидирования автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Воспользоваться субсидией в размере 10% от стоимости автомобиля могут заемщики, покупающие в кредит свой первый автомобиль, или клиенты с двумя и более несовершеннолетними детьми, в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных. Автомобили, которые приобретаются в 2020г. в рамках специальных программ, могут быть произведены в 2019 или 2020 году. При этом паспорт транспортного средства на автомобиль, произведенный в 2019 году, должен быть выдан не ранее 1 декабря 2019 г. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 млн рублей.

За весь период участия РНКБ Банка в программе льготного автокредитования более 1500 жителей полуострова приобрели автомобиль по специальным условиям госпрограмм. В 2019 г. РНКБ выдал 820 автокредитов с господдержкой на сумму более 410 млн руб., что в 2,7 раза больше показателя 2018 года.

В 2019 году РНКБ выдал автокредитов на сумму 2,2 млрд руб., что в два раза больше выдач 2018 года. При этом доля клиентов, оформивших автокредит с помощью льготного кредитования, выросла в 1,6 раз и составила 25% от общих выдач 2019 года.

- Наши клиенты очень заинтересованы в получении льгот при приобретении автомобиля в кредит, и мы уже сегодня готовы принимать от них заявки, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Оформление льготных кредитов доступно в рамках программ РНКБ Банк (ПАО): «Автостандарт» и «Автолайт». Программой «Автостандарт» могут воспользоваться владельцы зарплатных карт РНКБ, пенсионеры, работники бюджетных организаций, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, сотрудники коммерческих организаций, нотариусы, командный состав гражданских судов, индивидуальные предприниматели, адвокаты. В рамках программы «Автолайт» можно оформить кредит по двум документам (без подтверждения дохода).

Подробнее ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка.