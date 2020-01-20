Губернатор встретился с новым начальником ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Временно исполняющим начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю назначен Олег Волынкин. Сегодня, 20 января, он встретился с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.
- Чрезвычайные ситуации в нашем регионе - совсем не редкость. И нам важно, чтобы все для борьбы с ними было функционально, - сказал глава Краснодарского края.
Кроме того, подчеркнул губернатор, в регионе ответственны не только за безопасность собственных жителей, но и за жизни туристов.
- Мы призваны работать на недопущение чрезвычайных ситуаций. У нас ведется серьезное переоснащение, - высказался в свою очередь новый глава ведомства. - Это комплексы с новыми системами беспилотной авиации.
Олег Волынкин ранее занимал аналогичный пост в Хабаровском крае. Он родился 1967 году в Кишиневе, окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище.
В системе МЧС России служит с 1994 года.
ИСТОЧНИК KP.RU