Губернатор встретился с новым начальником ГУ МЧС по Краснодарскому краю

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:15:00+03:00

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Временно исполняющим начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю назначен Олег Волынкин. Сегодня, 20 января, он встретился с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

- Чрезвычайные ситуации в нашем регионе - совсем не редкость. И нам важно, чтобы все для борьбы с ними было функционально, - сказал глава Краснодарского края.

Кроме того, подчеркнул губернатор, в регионе ответственны не только за безопасность собственных жителей, но и за жизни туристов.

- Мы призваны работать на недопущение чрезвычайных ситуаций. У нас ведется серьезное переоснащение, - высказался в свою очередь новый глава ведомства. - Это комплексы с новыми системами беспилотной авиации.

Олег Волынкин ранее занимал аналогичный пост в Хабаровском крае. Он родился 1967 году в Кишиневе, окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище.

В системе МЧС России служит с 1994 года.

ИСТОЧНИК KP.RU