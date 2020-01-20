«За меня голосовала вся школа!»: «Мисс Январь - 2020» стала 18-летняя краснодарка

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:08:41+03:00

Яна Мартиросян успевает и в конкурсах участвовать, и к ЕГЭ готовится [фото]

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Первый месяц Нового года теперь будет ассоциироваться исключительно с красотой - звание «Мисс Январь - 2020» завоевала 18-летняя краснодарка Яна Мартиросян. Получить титул ей помогли читатели «КП», друзья и близкие.

- За меня голосовала вся школа! - улыбается Яна Мартиросян. - Поддержали меня и мои друзья из разных городов. В подобных конкурсах участвую впервые, но теперь точно знаю, на кого могу положиться и у кого просить помощи. От всей души благодарю всех!

prosto_yanches Яна Мартиросян готовится к поступлению в столичный вуз

Стоит сказать, это самая юная победительница нашего ежемесячного конкурса. Девушка учится в школе №6. На носу экзамены, но выпускница успевает и книжки читать, и голоса собирать.

- В школе часто веду мероприятия на праздниках. Сцена любит меня , а я ее, - признается «КП» - Кубань» Яна. - Сейчас готовлюсь к ЕГЭ. Занимаюсь дома сама, без учителей и репетиторов.

prosto_yanches В подобных конкурсах девушка участвует впервые.

В будущем девушка хочет стать телеведущей, поэтому планирует поступить в Останкинскую школу, которая находится в Москве.

prosto_yanches Яна мечтает стать телеведущей.

Поздравляем Яну с победой и напоминаем, что уже стартовал прием заявок от участниц, желающих стать «Мисс февраль». Свои фото вы можете прислать в сообщения «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU