2020-01-20T19:04:51+03:00
Общество

Жильцы краснодарского общежития жалуются на протекающую крышу

А еще сообщили, что их собираются выселить
Варвара ДЫМ
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Общежитие на улице Фестивальной, 21. Фото: krasnodar.vsedomarossii.ruОбщежитие на улице Фестивальной, 21. Фото: krasnodar.vsedomarossii.ru
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В краснодарском общежитие на улице Фестивальной, 21 крышу начали менять еще прошлой осенью. И, как рассказывают жители, до сих пор никак не сделают. Их комнаты заливает водой во время дождя.

- Покрытие с крыши рабочие сняли, но ничем толком не прикрыли. Теперь у нас по всем комнатам стоят тазики, и мы переживем, когда начинается дождь, - сообщили жильцы «Живой Кубани». - Сегодня уже январь 2020 года, а крыша до сих пор не отремонтирована.

А еще жильцов не устраивает то, что в здании появились камеры видеонаблюдения.

- Так же в общежитии введена строгая пропускная система, без оповещения и нашего согласия установлены камеры видеонаблюдения, - сетуют жильцы. - Охрана следит в монитор за всем происходящим на наших кухнях. А заходить внутрь мы вынуждены по пропускам.

В самом общежитии проживают деятели искусств Кубани. Первые ордера здесь начали давать еще 40 лет назад. И теперь люди переживают, что их могут выселить из комнат. Якобы пошел слух, что из общежития планируют сделать гостиницу. Жильцы говорят, что начали получать документы о выселении. Поэтому стали писать жалобы в министерство культуры Кубани, в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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