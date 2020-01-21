В Новороссийске построят продовольственный ХАБ

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:12:03+03:00

Инвестиционный проект представят на форуме в Сочи в этом году

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В Новороссийске планируют построить продовольственный ХАБ. Площадь объекта составит около 19 тысяч квадратных метров. А грузооборот оценивается в более 1,5 миллиона тонн в год. Инвестиционный проект по возведению ХАБа представят на форуме в Сочи.

Как отметили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края, в результате строительства оптово-распределительного центра появится более 300 новых рабочих мест для жителей региона.

- Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей. Его реализация осуществляется в соответствии со Стратегией-2030 в рамках флагманского проекта «Развитие южного экспортно-импортного хаба», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU