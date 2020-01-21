В Сочи на площади перед Зимним театром пройдет выставка военной техники

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:08:59+03:00

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В полдень 21 января в Сочи торжественно откроют ежегодный краевой конкурс оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова. На площади перед Зимним театром пройдет выставка военной техники.

- Также проведут построение военно-патриотических клубов курорта с торжественным разворотом знамени Победы. В 14:00 в Зимнем театре состоится урок мужества, посвященный Неизвестному солдату, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В 2020 году на курорте для школьников запланировано более 1200 мероприятий. В их организации примут участие городской военный комиссариат, казачество, воинские части сочинского военного гарнизона, местное отделение ДОСААФ России и военно-патриотические клубы. Все мероприятия будут посвящены 75-летию Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU