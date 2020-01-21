2020-01-21T10:09:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали серийного вора

Похищенное он сбывал в комиссионки
Александра ПОДУШКО
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Фото: УМВД по КраснодаруФото: УМВД по Краснодару
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В дежурную часть Краснодара обратились представители нескольких магазинов, расположенных в торгово-развлекательном центре, расположенном на улице Володи Головатого. Они рассказали, что неизвестный молодой человек украл туалетную воду и три игровых приставки. Ущерб составил 48 тысяч рублей.

Записи с камер видеонаблюдения помогли в розыске злоумышленника. Им оказался 21-летний житель Чеченской республики. Его задержали на улице Красноармейской. Известно, что похищенное он сбыл в комиссионные магазины, выручив за все 15 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого расследуются три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Если вы располагаете какой-либо информацией о противоправных действиях данного гражданина, обратитесь по телефону: 8 (861) 268-40-45 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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