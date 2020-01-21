2020-01-21T10:35:07+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели вывели из горно-лесной местности заблудившихся туристок

Медицинская помощь им не потребовалась
Александра ПОДУШКО
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В Сочи спасатели вывели из горно-лесной местности заблудившихся туристокВ Сочи спасатели вывели из горно-лесной местности заблудившихся туристок
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20 января в 16:40 в спасотряд МЧС России поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности в районе Красной Поляны заблудились две туристки.

- Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО созвонились с женщинами и определили их местоположение. Они находись на одном из отрогов массива Ачишхо, недалеко от озер Хмелевского, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сотрудники МЧС нашли туристок и на автомобиле повышенной проходимости вывезли в городскую черту. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Как рассказали женщины, по маршруту они ходили впервые. На обратном пути решили сократить дорогу через лес, потеряли тропу и заблудились, поэтому обратились к спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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