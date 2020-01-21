21 Янв. 2020 2020-01-21T11:03:50+03:00

В Геленджике сотрудники полиции попались на взятке в 160 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Они вымогали деньги у местного жителя, заподозрив его в хранении наркотиков

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В Геленджике возбуждены уголовные дела в отношении трех сотрудников полиции: участкового уполномоченного, командира взвода патрульно-постовой службы и его заместителя, а также местного жителя.

В декабре 2019 года правоохранители создали преступную группу с целью получения взятки. В качестве посредника у них был 34-летний местный житель. Так, он следил за передвижением в городе «жертвы», информацию о которой сообщал стражам порядка.

Вечером 12 декабря 2019 года полицейские узнали, где находится мужчина. Решив, что он незаконно хранит наркотики, потребовали от него 170 тысяч рублей. За эту сумму они обещали увод от уголовной ответственности.

Обвиняемые получили от местного жителя часть денег в размере 160 тысяч рублей. После чего их задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- В Отделе МВД России по городу Геленджику назначено проведение служебной проверки в отношении трех сотрудников полиции ОМВД России по городу Геленджику. После будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU