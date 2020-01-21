2020-01-21T15:15:50+03:00
Общество

Новороссийские десантники отправляются в лыжный переход

А в Краснодаре устроят показательные выступления
Варвара ДЫМ
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Фото: Альберт АвагинФото: Альберт Авагин
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25 января в девяти городах страны стартует лыжный переход команд Воздушно-десантных войск. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ.

Точкой встречи десантников станет Наро-Фоминск, куда они должны прибыть 15 февраля.

Новороссийское подразделение тоже участвует в переходе. Однако для них он будет комбинированным. В Краснодарском крае нет снега, поэтому часть пути военные пройдут пешком. На лыжи встанут тогда, когда появится снег.

- Почти 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они являются достойными последователями своего легендарного командующего – Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова, - говорят в пресс-службе ЮВО.

Всего в переходе участвуют 9 команд от частей и соединений ВДВ. В каждой команде по 30 человек.

- Десантники посетят более чем 100 городов и населенных пунктов. Практически в каждом из них пройдут военно-патриотические акции, показательные выступления, концерты и уроки мужества, - пояснили в пресс-службе ЮВО. - Маршруты лыжного перехода охватят города Герои Новороссийск, Тулу, Смоленск и Волгоград.

Из Новороссийска десантники двинутся в Краснодар, где 29 января в парке 30-летия Победы пройдут показательные выступления, сыграет военный оркестр и развернется выставка оружия. А уже из столицы Кубани военные двинутся в сторону Тимашевска и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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