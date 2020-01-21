2020-01-21T11:17:52+03:00
Здоровье

В Краснодаре проходит акция по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ

Акцию проводят каждую неделю по средам с 10:00 до 14:00
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
Изменить размер текста:

В Краснодаре проходит акция по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ. Теперь еженедельно по средам каждый желающий может узнать свой статус. Анонимность гарантируется законом.

- Результат станет известен через 15 минут после сдачи теста по капиллярной крови или слюне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Узнать свой результат можно по адресу: Краснодар, улица Митрофана Седина, 204/2. Акция проходит каждую среду с 10:00 до 14:00. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»: +7(861) 255-80-90 с 08:30 до 15:42.

- Увеличение количества добровольно тестируемых на ВИЧ является одним из ключевых направлений в противодействии распространению ВИЧ-инфекции на территории Краснодарского края, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани в 2019 году построили более 500 объектов потребительской сферы
В Сочи в рамках нацпроекта стартовали дорожные работы
В Сочи бухгалтер организации похитила 54 миллиона рублей, выделенных на школьное питание
В Краснодаре построят 18 новых школ
В Кореновске задержали неадекватного посетителя кафе
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
В Краснодаре проведут мероприятия, посвященные открытию Года памяти и славы
В Краснодаре мужчина украл деньги и ноутбук у своей матери
На Кубани водитель иномарки сбил пешехода
В Краснодаре врачи провели первую в ЮФО операцию на паращитовидной железе по новой технологии
В Краснодаре проходит акция по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ
В Геленджике сотрудники полиции попались на взятке в 160 тысяч рублей
Суд вынес новый приговор в отношении бывшего вице-мэра Краснодара
В Сочи спасатели вывели из горно-лесной местности заблудившихся туристок
В Краснодаре задержали серийного вора