21 Янв. 2020 2020-01-21T11:17:52+03:00

Акцию проводят каждую неделю по средам с 10:00 до 14:00

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В Краснодаре проходит акция по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ. Теперь еженедельно по средам каждый желающий может узнать свой статус. Анонимность гарантируется законом.

- Результат станет известен через 15 минут после сдачи теста по капиллярной крови или слюне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Узнать свой результат можно по адресу: Краснодар, улица Митрофана Седина, 204/2. Акция проходит каждую среду с 10:00 до 14:00. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»: +7(861) 255-80-90 с 08:30 до 15:42.

- Увеличение количества добровольно тестируемых на ВИЧ является одним из ключевых направлений в противодействии распространению ВИЧ-инфекции на территории Краснодарского края, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU