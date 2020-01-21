2020-01-21T13:23:06+03:00
Здоровье

В Краснодаре врачи провели первую в ЮФО операцию на паращитовидной железе по новой технологии

Пациентке удалили опухоль с помощью тонкого эндоскопа
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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54-летняя жительница Павловского района поступила в краевую клиническую больницу №1 с жалобами на дискомфорт в области шеи. Обследования показали, что у женщины – аденомы паращитовидной железы.

Фото: минздрав Кубани

Фото: минздрав Кубани

- Для лечения местной жительницы врачи применили уникальную для края хирургическую методику. Она позволяет удалять опухоли щитовидных и паращитовидных желез размером до 4 сантиметров без видимых шрамов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Период восстановления пациента после такого вмешательства протекает в 2-3 раза быстрее. Ранее операции проводились в России только в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в стране прооперировано не более 100 пациентов по этой методике.

Операция у местной жительницы прошла успешно, на пятые сутки она выписалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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