В Краснодаре врачи провели первую в ЮФО операцию на паращитовидной железе по новой технологии
54-летняя жительница Павловского района поступила в краевую клиническую больницу №1 с жалобами на дискомфорт в области шеи. Обследования показали, что у женщины – аденомы паращитовидной железы.
Фото: минздрав Кубани
- Для лечения местной жительницы врачи применили уникальную для края хирургическую методику. Она позволяет удалять опухоли щитовидных и паращитовидных желез размером до 4 сантиметров без видимых шрамов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Период восстановления пациента после такого вмешательства протекает в 2-3 раза быстрее. Ранее операции проводились в России только в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в стране прооперировано не более 100 пациентов по этой методике.
Операция у местной жительницы прошла успешно, на пятые сутки она выписалась.
ИСТОЧНИК KP.RU