2020-01-21T12:47:00+03:00
Общество

В Краснодаре проведут мероприятия, посвященные открытию Года памяти и славы

Для жителей и гостей города выступят лучшие творческие коллективы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре проведут мероприятия, посвященные открытию Года памяти и славыВ Краснодаре проведут мероприятия, посвященные открытию Года памяти и славы
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2020 год объявлен Годом памяти и славы. В честь этого события 23 января в Краснодаре в парке 30-летия Победы пройдет торжественное мероприятие.

- Для жителей и гостей Краснодара выступят лучшие творческие коллективы, в это время в Выставочном зале Боевой Славы будут работать тематические выставки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления по делам молодежи Краснодара.

На мероприятии будет дан старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб», в рамках которой начнут раздавать кусочек черного хлеба весом в 125 граммов.

Акция состоится 23 января в 12:00 в выставочном зале Боевой Славы (ул. Береговая, 146).

ИСТОЧНИК KP.RU

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