В Краснодаре проведут мероприятия, посвященные открытию Года памяти и славы
2020 год объявлен Годом памяти и славы. В честь этого события 23 января в Краснодаре в парке 30-летия Победы пройдет торжественное мероприятие.
- Для жителей и гостей Краснодара выступят лучшие творческие коллективы, в это время в Выставочном зале Боевой Славы будут работать тематические выставки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления по делам молодежи Краснодара.
На мероприятии будет дан старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб», в рамках которой начнут раздавать кусочек черного хлеба весом в 125 граммов.
Акция состоится 23 января в 12:00 в выставочном зале Боевой Славы (ул. Береговая, 146).
ИСТОЧНИК KP.RU