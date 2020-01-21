В Кореновске задержали неадекватного посетителя кафе

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:56:40+03:00

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Сотрудники Росгвардии получили сообщение от дежурного о том, что в кафе, расположенном на улице Ростовское шоссе в Кореновске, происходит конфликт.

Выяснилось, что один из посетителей заведения отказался оплачивать счет и нарушал общественный порядок. Мужчина покушал всего на 1 тысячу рублей.

- На требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия нарушитель не реагировал. По внешним признакам молодой человек был пьян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

21-летний житель Кореновского района для дальнейшего разбирательства был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU