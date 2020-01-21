В Краснодаре построят 18 новых школ
В краевой столице построят 18 новых школ. Об этом на главной городской планерке рассказал директор департамента строительства Артем Аганов.
- 18 новых школ построят по различным программам за счет бюджета, а также за счет средств застройщиков с последующим приобретением в муниципальную собственность. Учреждения рассчитаны от 1100 до 1650 мест в одну смену, новые корпуса - от 250 до 400 мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Департамент строительства Краснодара готовит к возведению проекты следующих школ:
- по улице Автолюбителей, 2/1;
- по Гидростроителей, 20, на территории школы № 46;
- в поселке Знаменском по ул. Первомайской, 4/1;
- в поселке Российском, по ул. Тверской, 10;
- в районе улицы Западный Обход;
- начальная школа на Демидовской, 63;
- в поселке Северный по улице 1-ый Кипарисовый проезд;
- по Байбакова, 9;
- в поселке Краснодарском, Почтовое отделение № 73;
- по Воронежской, 47/Б;
- начальная школа на территории учреждения № 86;
- по проспекту Константина Образцова;
- начальная школа по Стасова, 167;
- начальная на территория гимназии № 93;
- по Командорской;
- в поселке Знаменский;
- по Планетной в Восточно-Кругликовском микрорайоне;
- по Героя Яцкова в Восточно-Кругликовском микрорайоне.
ИСТОЧНИК KP.RU