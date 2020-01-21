В Краснодаре построят 18 новых школ

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:06:49+03:00

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В краевой столице построят 18 новых школ. Об этом на главной городской планерке рассказал директор департамента строительства Артем Аганов.

- 18 новых школ построят по различным программам за счет бюджета, а также за счет средств застройщиков с последующим приобретением в муниципальную собственность. Учреждения рассчитаны от 1100 до 1650 мест в одну смену, новые корпуса - от 250 до 400 мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Департамент строительства Краснодара готовит к возведению проекты следующих школ:

- по улице Автолюбителей, 2/1;

- по Гидростроителей, 20, на территории школы № 46;

- в поселке Знаменском по ул. Первомайской, 4/1;

- в поселке Российском, по ул. Тверской, 10;

- в районе улицы Западный Обход;

- начальная школа на Демидовской, 63;

- в поселке Северный по улице 1-ый Кипарисовый проезд;

- по Байбакова, 9;

- в поселке Краснодарском, Почтовое отделение № 73;

- по Воронежской, 47/Б;

- начальная школа на территории учреждения № 86;

- по проспекту Константина Образцова;

- начальная школа по Стасова, 167;

- начальная на территория гимназии № 93;

- по Командорской;

- в поселке Знаменский;

- по Планетной в Восточно-Кругликовском микрорайоне;

- по Героя Яцкова в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU