2020-01-21T13:22:30+03:00
Происшествия

В Сочи бухгалтер организации похитила 54 миллиона рублей, выделенных на школьное питание

Она заключила фиктивные договоры
Александра ПОДУШКО
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В Сочи бухгалтер организации похитила 54 миллиона рублей, выделенных на школьное питаниеВ Сочи бухгалтер организации похитила 54 миллиона рублей, выделенных на школьное питаниеФото: Архив "КП"
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Женщина занимала должность главного бухгалтера автономной некоммерческой организации. Заключив фиктивные договоры с несколькими фирмами, она похитила более 54 миллионов рублей. Деньги были выделены на реализацию программ здорового питания в школах Сочи.

- В ходе предварительного следствия злоумышленница скрылась от полиции. Ее объявили в розыск. Вскоре женщину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Москве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На 49-летнюю местную жительницу завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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