2020-01-21T13:38:38+03:00
Общество

В Сочи в рамках нацпроекта стартовали дорожные работы

Планируется обновить 86 объектов
Александра ПОДУШКО
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В Сочи в рамках нацпроекта стартовали дорожные работыВ Сочи в рамках нацпроекта стартовали дорожные работы
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В Сочи в рамках нацпроекта стартовали дорожные работы. Работники различных служб обрабатывают фрезером изношенный слой асфальта, устраняют просадки и выбоины.

- Планируется отремонтировать 86 объектов протяженностью. На эти цели курорту выделено 830 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы уже идут на улицах Гастелло, Голубые Дали, Богдана Хмельницкого, Крупской, Ульянова, Садовой, Лебединой, Дачной, Коммунистической, переулкам Привокзального, Павлова, Лазарева.

В 2019 году в Краснодарском крае было отремонтировано 133 объекта. Все работы завершили досрочно.

Напомним, в Краснодаре построят 18 новых школ. Об этом рассказал директор департамента строительства Артем Аганов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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