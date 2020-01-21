2020-01-21T14:00:46+03:00
Общество

На Кубани в 2019 году построили более 500 объектов потребительской сферы

Их общая площадь составила 180 тысяч квадратных метров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае в 2019 году построили более 500 объектов потребительской сферы. До конца 2023 года в населенных пунктах планируется разместить 60 комплексов придорожного сервиса.

В Белореченском районе открылся логистический центр приема и реализации местной продукции. Построены комплексы придорожного сервиса в Павловском районе и Горячем Ключе. Введены в эксплуатацию две многофункциональные зоны в Темрюкском районе.

- Среди наиболее крупных инвестпроектов – возведение двух гипермаркетов строительных материалов в Краснодаре и Новороссийске. На них потратили более 3 миллиардов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также возводятся два ТЦ в Краснодаре и Анапе. Строится сеть автоматических автозаправочных станций в 32 районах.

Напомним, в Сочи в рамках нацпроекта стартовали дорожные работы. Планируется обновить 86 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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