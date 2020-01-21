Такси с мертвым водителем врезалось в ворота жилого дома в Сочи

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:24:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась утром во вторник, 21 января, в центре Сочи. На улице Виноградной автомобиль «Яндекс такси» на полном ходу врезался в ворота частного жилого дома. Материалы опубликованы в паблике «ЧП Сочи» в Инстаграм.

По словам очевидцев происшествия, машина внезапно стала вести себя на дороге странно, виляя на ходу. А затем автомобиль резко свернул влево, вылетел на обочину и врезался в дом. На место прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада «Скорой помощи».

В Сочи таксист умер за рулём и врезался в дом Видео: instagram.com/chp_sochi.

По предварительным данным, водителю было 29 лет. Он скончался еще во время движения по улице. Именно из-за этого автомобиль стал неуправляем. Причины смерти водителя такси устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU