2020-01-21T14:24:26+03:00
Общество

Такси с мертвым водителем врезалось в ворота жилого дома в Сочи

Обстоятельства уточняются [видео]
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото: instagram.com/chp_sochiФото: instagram.com/chp_sochi
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Трагедия случилась утром во вторник, 21 января, в центре Сочи. На улице Виноградной автомобиль «Яндекс такси» на полном ходу врезался в ворота частного жилого дома. Материалы опубликованы в паблике «ЧП Сочи» в Инстаграм.

По словам очевидцев происшествия, машина внезапно стала вести себя на дороге странно, виляя на ходу. А затем автомобиль резко свернул влево, вылетел на обочину и врезался в дом. На место прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада «Скорой помощи».

В Сочи таксист умер за рулём и врезался в дом Видео: instagram.com/chp_sochi.

По предварительным данным, водителю было 29 лет. Он скончался еще во время движения по улице. Именно из-за этого автомобиль стал неуправляем. Причины смерти водителя такси устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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