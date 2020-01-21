В Краснодарском крае петарда взорвалась в руке у школьника и сломала ему палец

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:43:42+03:00

Скорее всего, петарда была куплена в нелегальном магазине.

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в одном из районов Кубани. В руках у 10-летнего школьника взорвалась петарда, оставшаяся с праздников. На крики мальчика сбежалась взрослые, которые вызвали скорую.

С травмами подростка доставили в больницу. После осмотра врачи диагностировали у школьника ожог и перелом правой кисти. Чудом ребенок не лишился пальца.

- Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщил «Регион online» источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце декабря 2019 года на Кубани у мальчика взорвалась в руках петарда. В приемное отделение школьник поступил с тремя оторванными пальцами правой руки, также у него была обширная рваная рана правой кисти. Состояние 10-летнего школьника удалось стабилизировать. Однако все новогодние праздники он провел в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU