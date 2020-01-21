Появилось видео взрыва газового баллона в машине на дороге в Майкопе

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:22:26+03:00

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ЧП случилось еще днем 20 января, однако видео взрыва газового баллона появилось только сейчас. А произошло все в Майкопе на пересечении улиц Привокзальной и Адыгейской. На дороге стыл дымить старенький "ИЖ Москвич", за рулем которого был 57-летний местный житель. Через секунду послышался хлопок - машина вспыхнула.

- К месту происшествия приехал дежурный караул специализированной пожарной части по тушению крупных пожаров Майкопа - шесть человек личного состава и 1 единица техники, - сообщают в ГУ МЧС по Адыгее.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

Как сообщают спасатели, в результате ЧП пострадал автомобиль, который стоял рядом на светофоре. Травмы легкой степени тяжести получили два человека. Помощь им оказали на месте.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

- Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, при подъезде машины к перекрестку произошло возгорание электропроводки, - уточняют в ГУ МВД по Адыгее. - Из-за чего произошел взрыв перевозимого в багажнике газового баллона бытового назначения.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

По факту произошедшего проводится проверка.

- Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что произошел взрыв установленного газобаллонного оборудования. Но эти сведения не соответствуют действительности, - добавляют в ведомстве.

Взрыв газового баллона в Майкопе Видео: Алексей Головин.

ИСТОЧНИК KP.RU