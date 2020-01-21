Атаман Николай Долуда предложил создать в регионах казачью милицию

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:08:29+03:00

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Атаман Всероссийского казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда предложил изменения в Конституцию РФ. Он внес на рассмотрение рабочей группы инициативу о закреплении статуса муниципальной казачьей милиции.

Средства, как говорит Николай Долуда, у муниципалитета на это есть, а вот сил нет. По мнению казачьего генерала, подобная поправка позволит органам местного самоуправления выполнять полномочия по охране общественного порядка, причем в полном объеме. При этом освободить силы МВД для борьбы с преступностью.

- На сегодняшний день казачьи общества охватывают примерно 90% страны, - сказал Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. - Я предложил сегодня на заседании рабочей группы, попросил коллег поддержать российское казачество. Против я не увидел никого.

ИСТОЧНИК KP.RU