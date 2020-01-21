В Краснодаре вытащили из Кубани пьяного мужчину
По данным очевидцев, сегодня днем на берегу реки Кубани в районе улицы Кожевенной произошло ЧП. Пьяный мужчина, находившийся у водоема, споткнулся о каменистую поверхность и скатился в реку. В нетрезвом состоянии ему было трудно выбраться. Его тело уносило течение.
На помощь пришли местные жители, которые увидели из окон своих квартир странно барахтающееся тело в одежде.
Из Кубани вытащили пьяного мужчину.Видео: instagram.com/typodar/.
– Фельдшер из местной клиники прямо в куртке и штанах прыгнул в воду, – написали в соцсетях. – После того, как мужчину вытащили из Кубани, вызвали МЧС. Спасли горемыку, история закончилась хорошо!
В пресс-службе МЧС сообщили, что заявок данному факту не поступало. Вероятно, привлекались муниципальные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»