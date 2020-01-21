В Краснодаре вытащили из Кубани пьяного мужчину

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:48:34+03:00

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По данным очевидцев, сегодня днем на берегу реки Кубани в районе улицы Кожевенной произошло ЧП. Пьяный мужчина, находившийся у водоема, споткнулся о каменистую поверхность и скатился в реку. В нетрезвом состоянии ему было трудно выбраться. Его тело уносило течение.

На помощь пришли местные жители, которые увидели из окон своих квартир странно барахтающееся тело в одежде.

Из Кубани вытащили пьяного мужчину.Видео: instagram.com/typodar/.

– Фельдшер из местной клиники прямо в куртке и штанах прыгнул в воду, – написали в соцсетях. – После того, как мужчину вытащили из Кубани, вызвали МЧС. Спасли горемыку, история закончилась хорошо!

В пресс-службе МЧС сообщили, что заявок данному факту не поступало. Вероятно, привлекались муниципальные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU