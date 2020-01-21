В Адыгее полицейские спасли жизнь двухмесячного мальчика, который стал задыхаться

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:03:41+03:00

На фото капитан полиции Рустам Гонежук и старший лейтенант полиции Аслан Богус. Фото: МВД по Адыгее.

Ему стало плохо во время поездки

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В Адыгее к инспекторам ДПС обратилась семья из Самарской области, которая направлялась в Краснодар через республику. Мужчина и женщина ехали вместе со своим 2-месячным сыном.

Во время поездки маленькому Василию внезапно стало плохо, кроха стал задыхаться, начал терять сознание.

- Встревоженный отец мальчика остановил машину и подбежал к дежурившим на трассе дорожным полицейским, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Адыгее. - Инспекторы ДПС капитан полиции Рустам Гонежук и старший лейтенант полиции Аслан Богус, узнав, что случилось, пересадили родителей с ребенком в патрульный автомобиль.

Автоинспекторы кключили мигалки и отвезли семью в краснодарскую больницу. Там мальчика тут же окружили врачи.

- Вечером дорожные полицейские поинтересовались у оставившего контакты отца двухмесячного Васи состоянием малыша. Все обошлось, его здоровью уже ничего не угрожало, - добавляют в ведомстве.

Глава семейства Василий Холявка написал благодарственное письмо руководству республиканского МВД и выразил признательность сотрудникам ДПС за отзывчивость и своевременно оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU