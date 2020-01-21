В Адыгее полицейские спасли жизнь двухмесячного мальчика, который стал задыхаться
В Адыгее к инспекторам ДПС обратилась семья из Самарской области, которая направлялась в Краснодар через республику. Мужчина и женщина ехали вместе со своим 2-месячным сыном.
Во время поездки маленькому Василию внезапно стало плохо, кроха стал задыхаться, начал терять сознание.
- Встревоженный отец мальчика остановил машину и подбежал к дежурившим на трассе дорожным полицейским, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Адыгее. - Инспекторы ДПС капитан полиции Рустам Гонежук и старший лейтенант полиции Аслан Богус, узнав, что случилось, пересадили родителей с ребенком в патрульный автомобиль.
Автоинспекторы кключили мигалки и отвезли семью в краснодарскую больницу. Там мальчика тут же окружили врачи.
- Вечером дорожные полицейские поинтересовались у оставившего контакты отца двухмесячного Васи состоянием малыша. Все обошлось, его здоровью уже ничего не угрожало, - добавляют в ведомстве.
Глава семейства Василий Холявка написал благодарственное письмо руководству республиканского МВД и выразил признательность сотрудникам ДПС за отзывчивость и своевременно оказанную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU