В Сочи мост между пляжами «Ривьера» и «Маяк» начнут строить осенью 2020 года
В городе-курорте начнется строительство моста между пляжами «Ривьера» и «Маяк». Об этом заявил первый заместитель главы города Сочи Денис Юрковский.
Сейчас, по данным сочинской администрации, реконструируют набережную «Ривьеры», собственники сносят незаконные объекты.
- В верхней части набережной должно быть больше зеленых прогулочных зон, - сказал первый вице-мэр Денис Юрковский. - Все это прописано в единой концепции развития, которую планируется принять к концу февраля.
А после окончания курортного сезона строители приступят к возведению пешеходного моста через реку Сочи.
- Это позволит создать единую прогулочную зону между пляжами, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. - Пешеходный маршрут будет проходить в районе ресторана «Старый базар».
Здесь для удобства уже расширили тротуар.
ИСТОЧНИК KP.RU