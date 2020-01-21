2020-01-21T18:52:41+03:00
Общество

В Сочи мост между пляжами «Ривьера» и «Маяк» начнут строить осенью 2020 года

А еще освободят от ларьков набережную
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Сочи.Фото: администрации Сочи.
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В городе-курорте начнется строительство моста между пляжами «Ривьера» и «Маяк». Об этом заявил первый заместитель главы города Сочи Денис Юрковский.

Сейчас, по данным сочинской администрации, реконструируют набережную «Ривьеры», собственники сносят незаконные объекты.

- В верхней части набережной должно быть больше зеленых прогулочных зон, - сказал первый вице-мэр Денис Юрковский. - Все это прописано в единой концепции развития, которую планируется принять к концу февраля.

А после окончания курортного сезона строители приступят к возведению пешеходного моста через реку Сочи.

- Это позволит создать единую прогулочную зону между пляжами, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. - Пешеходный маршрут будет проходить в районе ресторана «Старый базар».

Здесь для удобства уже расширили тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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