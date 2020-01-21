2020-01-21T20:42:58+03:00
Общество

Больше 900 кубанских педагогов проходят дистанционное тестирование конкурса «Учитель будущего»

Всего заявки подали более 39 тысяч учителей страны
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Финалистами конкурса, которые определятся в апреле, станут 30 команд.Финалистами конкурса, которые определятся в апреле, станут 30 команд.
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Первое испытание нового Всероссийского конкурса «Учитель будущего» уже стартовало. В соревновании участвуют команды из трех педагогов одной школы. Всего заявки подали более 39 тысяч учителей страны, более 900 из них представляют кубанские учебные заведения.

– Сегодня началось дистанционное тестирование, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве образования, науки и молодежной политики края. - Оно включает вопросы из области предмета, который преподает учитель, вопросы по психологии и педагогике, проверку знаний норм русского языка и культуры речи.

Баллы, которые получит каждый участник, суммируются с баллами других членов команды. На основании этого определятся кандидаты, прошедшие в окружные полуфиналы.

Педагогам предстоит выполнить ряд заданий. В частности, учителя должны будут предложить решения реальных ситуаций из школьной жизни, презентовать разработку междисциплинарного урока, выступить в дебатах по дискуссионным вопросам образования.

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, выйдут в финал. Известно об этом станет только в апреле.

– Финалистами конкурса станут 30 команд, – уточнили в министерстве. - В течение следующего учебного года они смогут работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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