Проект по организации сбора опасных отходов в Новороссийске стал лучшим в стране

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:20:17+03:00

А опыт города-героя теперь будут использовать и в других городах Кубани

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Конкурс лучших социально-экономических практик России проводит Агентство стратегических инициатив. Всего в этот раз на него было подано около 1,5 тысяч заявок. И только около 30 отобрали в итоге на заключительном этапе. В их числе и проект из Новороссийска. А уже награждение победителей пройдет в Сочи в феврале в рамках инвестфорума.

– Краснодарский край представляет практика из Новороссийска по сбору опасных отходов населением в номинации «Экология и бережливое отношение к природе». За победу в этой номинации мы будем бороться с практиками из Татарстана, Мурманской и Самарской областей, – сообщили в министерстве экономики Краснодарского края.

Экологические акции по сбору опасных отходов для утилизации в Новороссийске проводятся уже пять лет. Сначала волонтеры ходили по домам и собирали отходы, а потом в городе установили специальные боксы, куда каждый может опустить использованные батарейки, градусники, лампы. Всего таких экобоксов в городе-герое уже 10. А еще в Новороссийске проводят конкурс социальной экологической рекламы.

И теперь практика города-героя будет использоваться и в других городах Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU