Ветераны войны Краснодара могут получить выплату для ремонта жилья
На Кубани начался прием документов на единовременную выплату для ветеранов. Напомним, ранее по решению губернатора с начала 2020 года ввели новую меру поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Деньги ветераны могут потратить на ремонт и благоустройство своего жилья.
– Выплату могут получить все, кто проходил службу в армии с 22 июня 1941 года по 11 мая 1945 года, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, – сказала начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Наталья Ролик. - Получить средства могут также и члены их семей.
На эти цели власти края выделили 452 миллиона рублей
- Сейчас в Краснодарском крае продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов, вдов инвалидов и участников ВОВ, - добавили в администрации региона.
За последние десять лет в свои квартиры въехали 5 980 человек. 75 из них награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На эти цели потрачено 6,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU