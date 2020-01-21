2020-01-21T22:51:14+03:00
Общество

Ветераны войны Краснодара могут получить выплату для ремонта жилья

На эти цели выделили 452 миллиона рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Выплату могут получить ветераны и члены их семей.Выплату могут получить ветераны и члены их семей.
Изменить размер текста:

На Кубани начался прием документов на единовременную выплату для ветеранов. Напомним, ранее по решению губернатора с начала 2020 года ввели новую меру поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Деньги ветераны могут потратить на ремонт и благоустройство своего жилья.

– Выплату могут получить все, кто проходил службу в армии с 22 июня 1941 года по 11 мая 1945 года, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, – сказала начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Наталья Ролик. - Получить средства могут также и члены их семей.

На эти цели власти края выделили 452 миллиона рублей

- Сейчас в Краснодарском крае продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов, вдов инвалидов и участников ВОВ, - добавили в администрации региона.

За последние десять лет в свои квартиры въехали 5 980 человек. 75 из них награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На эти цели потрачено 6,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попались на взятке в 160 тысяч: Полицейские Геленджика выслеживали мужчину с наркотиками, чтобы заработать на нем
Ветераны войны Краснодара могут получить выплату для ремонта жилья
В Сочи пьяный водитель «семерки» сбил 14-летнего школьника
В Краснодаре следователи проводят проверку по факту пожара, во время которого погиб человек
Пожар в бытовке на кольце Красных Партизан мог произойти из-за неисправной проводки
Больше 900 кубанских педагогов проходят дистанционное тестирование конкурса «Учитель будущего»
«Берегите вы природу - вашу мать!»: в Сочи появился портрет Николая Дроздова
Проект по организации сбора опасных отходов в Новороссийске стал лучшим в стране
В Сочи мост между пляжами «Ривьера» и «Маяк» начнут строить осенью 2020 года
Самолет, летевший из Краснодар в Нижний Новгород, экстренно сел в Ростове
В Северском районе Кубани открыли новую спортплощадку
Кубань досрочно погасила 5 млрд рублей госдолга
В Адыгее полицейские спасли жизнь двухмесячного мальчика, который стал задыхаться
В Краснодаре вытащили из Кубани пьяного мужчину
Краснодарский масложиркомбинат скрыл почти 42 млн рублей налогов
Атаман Николай Долуда предложил создать в регионах казачью милицию
В Белореченском районе соседи помогли спасти пенсионерку, у которой случился инсульт
Столкновение Nissan с МАЗом: госпитализирован 20-летний водитель легковушки