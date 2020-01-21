Ветераны войны Краснодара могут получить выплату для ремонта жилья

21 Янв. 2020 2020-01-21T22:51:14+03:00

Выплату могут получить ветераны и члены их семей.

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На Кубани начался прием документов на единовременную выплату для ветеранов. Напомним, ранее по решению губернатора с начала 2020 года ввели новую меру поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Деньги ветераны могут потратить на ремонт и благоустройство своего жилья.

– Выплату могут получить все, кто проходил службу в армии с 22 июня 1941 года по 11 мая 1945 года, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, – сказала начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Наталья Ролик. - Получить средства могут также и члены их семей.

На эти цели власти края выделили 452 миллиона рублей

- Сейчас в Краснодарском крае продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов, вдов инвалидов и участников ВОВ, - добавили в администрации региона.

За последние десять лет в свои квартиры въехали 5 980 человек. 75 из них награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На эти цели потрачено 6,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU