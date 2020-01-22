2020-01-22T00:01:20+03:00
Общество

Извинения или колония: в Анапе военнослужащему грозит тюремный срок за жалобу на имя командира

Парень обязан был опровергнуть сведения, содержащиеся в письме, но так этого и не сделал
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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В городе-курорте у приставов появился необычный должник. В отличие от большинства нерадивых плательщиков края, этот парень задолжал не деньги, а извинения.

Как оказалось, речь идет о военнослужащем, который написал жалобу на действия командира воинской части.

- Сведения, содержащиеся в письме, были признаны судом не соответствующими действительности, а также порочащими честь и достоинство сотрудника Минобороны России, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю.

Решение суда, как правило, добровольно исполняется должником. Но в этот раз пришлось работать приставу. Служитель порядка официально обязал автора жалобы опровергнуть изложенные им сведения в письменной форме. После этого он должен был направить бумагу командиру воинской части.

Но военнослужащий принципиально не желал этого делать. За это его оштрафовали, предупредили об уголовной ответственности. Но все же молодой человек отказался приносить извинения.

- В итоге анапские приставы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», - добавляют в ведомстве.

Материала передали в суд. Ему грозит до одного года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Извинения или колония: в Анапе военнослужащему грозит тюремный срок за жалобу на имя командира
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