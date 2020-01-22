2020-01-22T07:35:15+03:00
Общество

На Кубани в 2020 году заложат молодые сады интенсивного типа

Это будет происходить в весенний и осенний периоды
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Краснодарском крае в 2020 году заложат более 1,5 тысячи гектаров молодых садов. Они будут преимущественно интенсивного типа. От обычных отличаются более высокой плотностью посадки деревьев и обеспечивают большую урожайность уже в первые годы.

- Закладка будет проводиться в весенний и осенний периоды. На посадку и уход за садами выделено 716 миллионов рублей субсидий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в регионе построят несколько новых фруктохранилищ общей мощностью более 100 тысяч тонн продукции. Они появятся в Абинском, Славянском, Кавказском, Новокубанском и Динском районах.

Напомним, в Северском районе Кубани открыли новую спортплощадку. Ее возвели в рамках нацпроекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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