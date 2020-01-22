22 Янв. 2020 2020-01-22T07:56:24+03:00

В Калининском районе директор незаконно присвоил себе более 500 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Ему грозит до шести лет тюрьмы

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В Калининском районе при проведении внеплановой проверки муниципального предприятия правоохранители выявили неправомерную растрату денег. Сумма общего ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Было установлено, что 71-летний местный житель, являясь директором муниципального унитарного предприятия, заключил договор на закупку тротуарной плитки, автозапчастей. Однако товар он не приобрел, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU