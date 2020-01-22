В Калининском районе директор незаконно присвоил себе более 500 тысяч рублей
В Калининском районе при проведении внеплановой проверки муниципального предприятия правоохранители выявили неправомерную растрату денег. Сумма общего ущерба составила около 500 тысяч рублей.
Было установлено, что 71-летний местный житель, являясь директором муниципального унитарного предприятия, заключил договор на закупку тротуарной плитки, автозапчастей. Однако товар он не приобрел, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU