В Сочи 6-летнего мальчика засосало в диффузор бассейна
Инцидент произошел еще 20 января в Сочи. Известно, что мальчик отдыхал в местном санатории, когда его засосало в диффузор.
Ребенка доставили в медицинское учреждение города. Врачи провели обследование и зафиксировали ушибы спины.
- Материал зарегистрирован. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Сочи пьяный водитель «семерки» сбил 14-летнего школьника. Происшествие случилось накануне днем на трассе «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия». Подросток получил ушибы и ссадины.
ИСТОЧНИК KP.RU