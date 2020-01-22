22 Янв. 2020 2020-01-22T08:30:11+03:00

В Сочи 6-летнего мальчика засосало в диффузор бассейна Фото: Архив "КП"

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Инцидент произошел еще 20 января в Сочи. Известно, что мальчик отдыхал в местном санатории, когда его засосало в диффузор.

Ребенка доставили в медицинское учреждение города. Врачи провели обследование и зафиксировали ушибы спины.

- Материал зарегистрирован. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Сочи пьяный водитель «семерки» сбил 14-летнего школьника. Происшествие случилось накануне днем на трассе «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия». Подросток получил ушибы и ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU