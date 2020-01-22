В Краснодаре пройдет ретроспективная выставка «Цветной мир Елены Саяпиной»
Ретроспективная выставка «Цветной мир Елены Саяпиной» будет представлена в «Художественной галерее «САНТАЛ» с 20 января по 29 февраля. Экспозиция посвящена 160-летию со дня рождения Чехова
- В экспозиции представлены 70 живописных и графических работ, созданных автором в разные периоды ее творчества, Это пейзажи, портреты, натюрморты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
- Живопись Елены Саяпиной – это признание в любви Кубани. Ее этюды наполнены грустью и раздумьями, тишиной и успокоенностью, торжественной чистотой и тихой радостью, - добавили в ведомстве.
Торжественное открытие выставки состоятся 30 января в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU