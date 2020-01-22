В Краснодаре пройдет ретроспективная выставка «Цветной мир Елены Саяпиной»

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:48:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Ретроспективная выставка «Цветной мир Елены Саяпиной» будет представлена в «Художественной галерее «САНТАЛ» с 20 января по 29 февраля. Экспозиция посвящена 160-летию со дня рождения Чехова

- В экспозиции представлены 70 живописных и графических работ, созданных автором в разные периоды ее творчества, Это пейзажи, портреты, натюрморты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

- Живопись Елены Саяпиной – это признание в любви Кубани. Ее этюды наполнены грустью и раздумьями, тишиной и успокоенностью, торжественной чистотой и тихой радостью, - добавили в ведомстве.

Торжественное открытие выставки состоятся 30 января в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU