22 Янв. 2020 2020-01-22T09:05:59+03:00

В Новороссийске у пенсионера случился приступ после письма из налоговой Фото: Архив "КП"

У него нашли три несуществующих авто

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Пенсионер из поселка Верхнебаканского получил из налоговой инспекции требование оплатить транспортный налог за 5 машин. У него нашли три несуществующих авто. Две машины стояли в гараже мужчины, а о других он ничего не знал.

В инспекции местный житель понервничал. И когда, возвращался домой, почувствовал себя хуже, чем обычно. Стал задыхаться, принял лекарство и вызывал скорую.

- Приехавшая бригада работает на подстанции в Верхнебаканском. Это совсем недалеко от дома местного жителя. Ему вовремя оказали необходимую медицинскую помощь, - сообщили в Instagram-аккаунте скорой медицинской помощи Новороссийска.

Напомним, в селе Великовечном Белореченского района бдительные соседи помогли спасти пожилую женщину. Именно они забили тревогу и обратились за помощью к участковому.

ИСТОЧНИК KP.RU